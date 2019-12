Afschaffen spaargarantie onbespreekbaar

Het afschaffen van het depositogarantiestelsel zoals de banken 3 november 2008 in de landelijke media bepleiten, is voor de Consumentenbond onbespreekbaar.

Nederlandse consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat het geld op hun betaal- en spaarrekening veilig is, zeker in deze financieel onrustige tijden. De maatregel om de garantie op spaargeld te verhogen naar €100.000,- is tijdelijk en duurt tot 7 oktober 2009. Pas daarna kan er sprake zijn van een eventuele aanpassing in de garantieregeling, liefst in Europese context. De Consumentenbond denkt graag mee over een toekomstig depositogarantiestelsel.

Garantiestelsel

Vorige maand verhoogde de minister van Financiën tijdelijk (namelijk tot oktober 2009) het bedrag dat spaargeld van Nederlandse consumenten garandeert, mocht hun bank failliet gaan. In geval van faillissement wordt er €100.000,- per instelling per persoon gegarandeerd (dus ook al heeft een consument meerdere rekeningen bij één bank, er wordt in totaal €100.000,- vergoed). In het geval van een en/of rekening geldt dit voor beide rekeninghouders. Kijk voor meer informatie in het dossier Kredietcrisis.

Voor meer informatie: zie ons dossier kredietcrisis.