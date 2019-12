Afspraken maken over zoutreductie succesvol

Het maken van heldere afspraken tussen overheid en bedrijfsleven over de hoeveelheid zout in voeding, werkt. Dit blijkt uit de eerste resultaten van afspraken met de voedingsmiddelenindustrie in Groot-Brittannië. De Consumentenbond pleit in ons land al geruime tijd voor afspraken over een zelfde soort aanpak voor het reduceren van zout in voeding. Gemiddeld krijgen Nederlanders dagelijks teveel zout binnen, namelijk 9 gram. Volwassenen hebben slechts 1 gram zout echt nodig en een dosis tot 6 gram is acceptabel.

De daling in zoutinname bij de Britten is het gevolg van het actieprogramma dat de Food Standards Agency (FSA) heeft opgezet. De FSA maakt concrete afspraken met bedrijven voor verlaging van de hoeveelheid zout in producten. Naar aanleiding van de resultaten worden de doelstellingen nu verder aangescherpt.

Nederland

Het ministerie van VWS heeft tijdens een symposium van de Consumentenbond vorig jaar een stappenplan aangekondigd om het bedrijfsleven aan te zetten tot het reduceren van de hoeveelheid zout in hun producten. Daarnaast heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie een ‘taskforce zout’ aangekondigd die gaat werken aan zoutreductie. De Consumentenbond pleit voor meer openheid en concrete, meetbare doelstellingen