Akkoord over overstappen: eerst zien, dan geloven

Wisselen van internetprovider moet in de loop van 2008 veel eenvoudiger worden. Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) en diverse telecombedrijven hebben daarover een akkoord gesloten. De Consumentenbond is enthousiast, maar wil niet te vroeg juichen.

Overstappen van internetprovider is voor consumenten een ware crime. De Consumentenbond krijgt daar veel klachten over. Dat er nu een plan ligt om de problemen aan te pakken is mooi, maar het gaat uiteindelijk om de uitvoering van de plannen. De Consumentenbond gaat ervan uit dat de staatssecretaris ook de komende maanden de vinger aan de pols houdt, zodat alle problemen rond het wisselen van internetprovider eind 2008 definitief tot het verleden behoren.

Uitstel niet acceptabel

Alle in het plan van aanpak genoemde deadlines staan genoteerd. De Consumentenbond gaat de komende maanden steevast controleren of de gemaakte afspraken ook echt worden nageleefd. Verder uitstel is niet acceptabel. Ook vindt de bond dat de aanbieders hun belofte dat de dienstonderbreking bij een overstap om maximaal 24 uur mag duren moeten vastleggen in een garantie. En wanneer de overstap niet succesvol wordt afgerond binnen de afgesproken termijn, dan moet daar voor de consument iets tegenover staan.