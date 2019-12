@Home en Multikabel in de fout

Internetaanbieders @Home en Multikabel bieden na overleg met de Consumentenbond excuses aan haar klanten aan. Ze hebben hun klanten niet tijdig geïnformeerd over een verandering in het betalingsmoment in verband met hun fusie met Casema. De bond heeft de aanbieder hier naar aanleiding van klachten begin mei 2008 op aangesproken.



@Home is op twee punten in de fout gegaan. De informerende brief aan klanten is slechts één week vooraf verstuurd en meldt de wettelijke mogelijkheid om op te zeggen niet. Een internetaanbieder heeft volgens de Telecommunicatiewet twee verplichtingen: bij contractswijzigingen moet hij dit minimaal 4 weken van te voren kenbaar maken en de klant uitdrukkelijk wijzen op de mogelijkheid van opzeggen door die verandering.



Een brief met excuses en duidelijkere uitleg valt de komende weken bij alle 2 miljoen klanten op de mat. Klanten die dat willen biedt @Home de mogelijkheid van een betaalregeling aan. Inmiddels blijkt dat ook klanten van Multikabel te laat zijn geïnformeerd.



Dossier: internetproviders