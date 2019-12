Beperk prijsstijging strippenkaart tot inflatie

De Consumentenbond wil dat de prijsverhoging van de strippenkaart in 2009 beperkt blijft tot maximaal de inflatie (naar verwachting ongeveer 3,5%). Maandag 8 september 2008 maakte staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat bekend dat ze de tarieven voor het stads- en streekvervoer met 4,5% wil verhogen. Dit is tegen het advies van de consumentenorganisaties.

Het is waarschijnlijk een van de laatste keren dat de Rijksoverheid een besluit neemt over de tarieven van het openbaar vervoer. Wanneer de OV-chipkaart ingaat, is dat de bevoegdheid van de decentrale overheden. Een van de eisen van de Consumentenbond is dat door de invoering het reizen met het openbaar vervoer niet duurder mag worden. De geplande verhoging van de strippenkaart met 4,5% verhoudt zich niet tot de plannen van het Kabinet om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.

Veto

Het besluit van de staatssecretaris om de tarieven te verhogen moet nog worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. De Kamer heeft vorig jaar zijn veto uitgesproken over een hogere tariefstijging dan de inflatie.