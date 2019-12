Ondanks dat het merendeel van de consumenten aangeeft geen grote problemen te ervaren met de bereikbaarheid van hun bank is dit voor een aantal mensen wel een probleem. Daarom is het meldpunt Bereikbaarheid Banken geopend. De Consumentenbond ondersteunt dit initiatief.

De Consumentenbond eist dat basisbankdiensten, zoals het opnemen en storten van geld voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Is de bereikbaarheid een probleem, dan kunnen consumenten contact opnemen met de lokale bank of bijvoorbeeld gemeente om te komen tot een oplossing op lokaal niveau. Initiatieven zoals een bankbus kunnen een goede oplossing zijn. Lukt het niet om lokale oplossingen te vinden, dan kunnen consumenten hun klacht melden bij bereikbaarheid@nvb.nl. Leden van de bond kunnen hun klacht ook telefonisch melden via 070-4454545.

Basisbetaaldiensten

De Consumentenbond maakt zich al een aantal jaar sterk voor de bereikbaarheid van basisbetaaldiensten voor iedereen. Meer informatie over problemen met de bereikbaarheid van banken is te vinden in de folder Betaaldiensten: Bereikbaar voor iedereen. De folder is ook op te vragen bij de eigen gemeente of bij De Nederlandsche Bank, tel. (0800) 020 10 68.