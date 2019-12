Bewaak bescherming van Nederlandse consumenten

De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op dinsdag 28 oktober 2008 in te stemmen met de motie van PvdA, SP en Christen Unie om het hoge niveau van consumentenbescherming in Nederland te handhaven. Europa werkt op dit moment aan een conceptrichtlijn consumentenrechten die een grote bedreiging vormt voor het recht op garantie van Nederlandse consumenten. Het Europese voorstel laat individuele lidstaten geen mogelijkheid om andere regels voor de rechtspositie van consumenten te hanteren.

De bond ziet in het voorstel van de Europese Commissie grote nadelen voor Nederlandse consumenten. De wettelijke garantietermijn wordt drastisch beperkt, namelijk tot 2 jaar. In de Nederlandse wet staat momenteel dat consumenten recht hebben op een deugdelijk product dat meegaat ‘zo lang als je dat bij normaal gebruik van de betreffende aankoop mag verwachten’. De levensduur van een televisie is ongeveer 8 jaar, de garantieperiode dus ook. Nederlandse consumenten hebben nu dus ook nog na een periode van 2 jaar recht op garantie.

Harmonisatie

De Europese Commissie wil de rechten en plichten van consumenten en bedrijven in alle lidstaten gedeeltelijk gelijktrekken. De nieuwe Europese richtlijn was oorspronkelijk bedoeld om aankopen over de grens te stimuleren, terwijl een hoog niveau van consumentenbescherming zou worden gegarandeerd. Het kabinet heeft regelmatig gezegd niet te zullen instemmen met het uitkleden van de Nederlandse consumentenbescherming. Als het huidige voorstel echter wordt ingevoerd, zal het niveau van de consumentenbescherming in Nederland op essentiële onderdelen achteruit gaan.