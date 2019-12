Goedkoopste zonnebrandmiddel het best

Een goed zonnebrandmiddel hoeft niet duur te zijn. De Consumentenbond onderzocht tien verschillende merken. De goedkoopste kwam daarbij als beste uit de bus.

Alle onderzochte zonnebrandmiddelen beschermen goed tegen UV- stralen, en de meeste middelen bevatten in werkelijkheid een hogere factor dan op de verpakking wordt aangegeven. Deze beschermingsfactor (bijvoorbeeld factor 15 of 20) geeft aan in welke mate een zonnebrandmiddel de schadelijke straling van de zon kan absorberen en dus beschermt tegen verbranding. Hoe hoger de factor, hoe meer bescherming.

Beste koop

Het zonnebrandmiddel van Kruidvat (Solait SunMilk SPF 15) komt niet alleen als beste uit de test, maar verdient door de gunstige prijs-kwaliteitverhouding ook het predikaat ‘beste koop’. Hetzelfde geldt voor de Sunmilk Factor 15 van Trekpleister. Dat zonnebrandmiddel zat niet in de test, maar qua samenstelling en prijs (€ 5,90) is het identiek aan de SunMilk van Kruidvat.

<strong>Bekijk de test: zonnebrandmiddelen</strong><br>