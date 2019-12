Bijkoopgarantie biedt weinig extra’s

Consumenten betalen vaak een behoorlijk bedrag voor verlengde of extra garantie terwijl dat meestal weinig meer biedt dan het wettelijke recht op een deugdelijk product, dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Een enkel garantieproduct biedt aanvullende diensten, zoals verzekeringsdekking tegen beschadiging door zand of water en soms ook diefstal of verlies. Dit overlapt soms met de eigen inboedel- of reisverzekering.

Een voordeel is wel dat consumenten met het bijkopen van garantie tijdens de looptijd niet hoeven aan te tonen dat het apparaat ondeugdelijk is. Dit scheelt vaak discussie. Maar ook zonder extra garantie mag een consument er vanuit gaan dat hij een deugdelijk product krijgt. Gaat een apparaat eerder dan redelijkerwijs verwacht mag worden kapot en is dat niet te wijten aan verkeerd gebruik of slijtage, dan heeft een consument recht op reparatie of vervanging.

Winkeliers verwijzen bij problemen meestal naar de fabrikant, zo blijkt uit eerder onderzoek van de bond. Maar de winkelier is zelf verantwoordelijk voor reparatie of vervanging, want met hem is de koopovereenkomst gesloten.



Ga naar ons dossier over 'Garantie bijkopen'.