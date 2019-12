Boete voor internetapotheek na melding Consumentenbond

Naar aanleiding van een melding van de Consumentenbond heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een boete opgelegd van € 58.000 aan een internetapotheek. De firma bracht hogere tarieven in rekening dan wettelijk toegestaan.

In 2007 deed de Consumentenbond onderzoek naar de bijkomende kosten die internetapotheken in rekening brengen. Daaruit bleek dat consumenten fikse bedragen kwijt zijn aan consult-, verzend- en administratiekosten. De extra kosten lopen op tot € 30, veel meer dan de in de wet genoemde maxima. In de wet staat dat internetapotheken – net als gewone apotheken – maximaal € 6,10 (in 2007) per voorschrift als ‘receptregelvergoeding’ mogen rekenen. Deze vergoeding omvat ook administratie- en verzendkosten, en die mogen dus niet apart in rekening worden gebracht.

Ernstig benadeeld

Eén internetapotheek heeft nu een boete gehad, maar de NZa maakt niet bekend om welk bedrijf het gaat. Zeker is wel dat de internetapotheek in kwestie consumenten financieel ernstig heeft benadeeld en ook na aandringen van de NZa het prijsbeleid niet heeft aangepast.