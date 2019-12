Brandstofkosten horen in de prijs van een ticket

Brandstoftoeslagen vormen een bron van verwarring en irritatie. De Consumentenbond wil daarom dat hier een eind aan komt. Schommelingen in de brandstofkosten horen tot het normale bedrijfsrisico van een luchtvaartmaatschappij en behoren dus gewoon in de prijs van een vliegticket verdisconteerd te worden.

Luchtvaartmaatschappijen heffen al sinds jaar en dag een toeslag voor brandstofkosten en komen met een naheffing wanneer de internationale olieprijzen daar aanleiding toe geven. Wanneer die dalen, zouden ze geld terug moeten geven, maar dat gebeurt weinig, zo blijkt uit een enquête van Tros Radar.

Niet accepteren

Hoewel consumenten zo’n toeslag meestal niet hoeven te accepteren, hebben ze in de praktijk geen keus, want het alternatief is dat de reis geannuleerd wordt. Bij de Consumentenbond komen veel vragen en meldingen binnen over brandstoftoeslagen. De bond pleit ervoor dat de kosten van brandstof gewoon in de prijs van het ticket zijn opgenomen en zal over dit onderwerp contact opnemen met de sector.

Voor wie een vakantiereis per vliegtuig heeft geboekt via een reisorganisatie gelden de volgende regels:

Zolang nog niet de hele reissom is voldaan mag de reisorganisator tot 20 dagen voor vertrek de reissom verhogen met een brandstoftoeslag

Na tijdige betaling mag de reisorganisator vanaf 6 weken voor vertrek de reissom niet meer verhogen

Voor chartervliegreizen met een Nederlandse luchtvaartmaatschappij naar Europese bestemmingen en Middellandse Zeelanden geldt een prijsgarantie vanaf het moment van boeking. In deze situatie mag dus nooit een brandstoftoeslag worden geheven.

Consumenten mogen de brandstoftoeslag afwijzen maar moeten dit wel binnen 3 werkdagen na bekendmaking doen. De reisorganisator kan dan de overeenkomst opzeggen en de klant zijn geld terug geven. Het kan echter ook zijn dat de reisorganisator de reis toch wil laten doorgaan voor de oude prijs en zelf de toeslag voor zijn rekening neemt.

Reisorganisaties moeten aangeven waarop de verhoging van de brandstofkosten is gebaseerd. Zij doen dit vrijwel nooit, mede omdat hier geen sanctie op staat.

Ook een verlaging van de brandstofkosten moet aanleiding zijn de reissom te verlagen, tenzij het om een zo laag bedrag gaat dat de administratiekosten te hoog uitvallen.

Ook wie een ‘los’ lijndienstticket koopt, kan worden geconfronteerd met een verhoging van de brandstoftoeslag, meestal alleen bij aankoop of wanneer het ticket nog niet is betaald en uitgeschreven. Hier is op basis van de vervoersvoorwaarden doorgaans weinig tegen te doen.