Camera’s in de sauna

Wellnesscentra lijken het niet zo nauw te nemen met de privacy van hun klanten. De Consumentenbond nam 17 centra onder de loep, waaronder er 9 camera’s hebben in kleedruimten. Eerder kreeg een Gronings zwembad voor zulke camera’s een berisping van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Wellnesscentra zijn razend populair. Grote sauna’s trekken wel 100.00 klanten per jaar. Om de veiligheid en rust van de gasten te waarborgen, hebben wellnesscentra camera’s opgehangen, bij de receptie, maar soms ook in kleedruimten, badruimten of rustruimten.

Over de schreef

Voor camerabewaking zijn regels opgesteld, die worden gecontroleerd door het CBP. Een aantal centra lijkt over de schreef te gaan. Niet alleen omdat ze naakte mensen filmen, ook omdat ze de beelden te lang bewaren. De Consumentenbond vraagt aandacht voor de problematiek in de Consumentengids van mei 2008.