Coalitie met welwillende verzekeraars

De Consumentenbond heeft de Minister van Financiƫn geadviseerd ervoor te zorgen dat een aantal welwillende verzekeraars aan tafel aanschuift om een oplossing te bereiken voor gedupeerde consumenten met een beleggingsverzekering. De bond ziet in een dergelijke coalitie momenteel de meeste kans van slagen voor het bereiken van een oplossing. Voor een onafhankelijke bemiddelaar zoals in de Dexia-leaseaffaire bestaat op dit moment vermoedelijk te weinig draagkracht.



De minister van Financiƫn heeft op 27 mei 2008 opnieuw uitstel aangekondigd van het onderzoek naar beleggingsverzekeringen. Voor de vierde keer wordt het geduld van consumenten op de proef gesteld om de feiten boven water te krijgen over de 6,5 miljoen beleggingsverzekeringspolissen die de afgelopen jaren zijn verkocht. Wel heeft de minister duidelijk aangegeven dat ook wat hem betreft het rapport individuele consumenten inzicht moet geven in of zij een beleggingsverzekering hebben en wat daar eventueel mis mee is. Daarnaast roept de minister iedereen op nu echt mee te gaan werken aan het onderzoek en de benodigde informatie te verstrekken.