Dagelijkse voedingsrichtlijn slecht initiatief

Wie bewust wil kiezen voor gezond, ziet door de bomen het bos niet meer. Met de introductie van de ‘dagelijkse voedingsrichtlijn’ creëert de levensmiddelenindustrie nog meer onduidelijkheid. De Consumentenbond pleit voor een overkoepelend systeem waarbij de consument echt in één oogopslag ziet in hoeverre een product gezond is.

Na het ‘Gezonde keuze klavertje’, het ‘Ik kies bewust stempel’ en enkele losse initiatieven worden tal van producten nu ook voorzien van de ‘Dagelijkse Voedingsrichtlijn’. Dit systeem geeft aan hoeveel calorieën, suiker, vet en natrium de producten per portie bevatten. Dat is ten opzichte van de kleine lettertjes op het etiket waardevolle aanvullende informatie, maar er zijn ook flink wat kanttekeningen bij te plaatsen. De dagelijkse voedingsrichtlijn: lastig te interpreteren.

Averechts

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het logo van de dagelijkse voedingsrichtlijn consumenten op het verkeerde been zet. Het woord ‘voedingsrichtlijn’ suggereert dat je aan de 100% moet komen, terwijl je qua verzadigd vet en zout juist zo ver mogelijk onder het dagelijkse maximum moet blijven. Bovendien is de informatie die erop staat alleen voor volwassenen van toepassing, en niet voor het eetpatroon van kinderen.

Stoplichtsysteem

De bond pleit voor een systeem met kleuren op de voorkant van álle producten. Uit alle onderzoeken komt dit ‘stoplichtsysteem’ als beste naar voren. Dit stoplichtsysteem wordt inmiddels in Engeland met succes toegepast.