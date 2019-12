De beste wijn onder de €8

Goede wijn hoeft niet duur te zijn, en een duurder wijntje is lang niet altijd lekker. Dat is een belangrijke conclusie uit de Wijngids 2008 van de Consumentenbond.

De Consumentenbond testte in totaal 500 rode, witte en roséwijnen met een prijs onder de 8 euro. Het gaat daarbij om wijnen die te koop zijn bij de supermarkt en landelijke slijterijketens. De smaak van de wijnen is beoordeeld door een panel van vinologen en gevorderde amateurproevers. Bovendien is ook de chemische kwaliteit (conserveermiddelen, suiker en zuurgraad) getest. Van alle wijnen scoort 76% goed tot zeer goed. Er is één wijn met de maximale score. De rode wijn ‘Les Grandes Caves d’Albret’ (€ 4,89) van de Bottelier krijgt voor zowel de smaak als de samenstelling een 10.

350 pagina’s

In de Wijngids 2008 wordt iedere wijn uitgebreid beschreven. In het 350 pagina’s dikke boek staan bovendien diverse overzichten en ranglijsten. De Wijngids is voor €19,50 te koop bij de boekhandel. Bestellen via internet kan ook. Leden van de Consumentenbond betalen €16,00.

