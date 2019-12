Downloaden niet verboden

De rechtbank heeft op 25 juni een uitspraak gedaan in een zaak over de heffing op blanco cd’s en dvd’s. In de zijlijn van de uitspraak zegt de rechtbank dat het downloaden van bijvoorbeeld muziek en films uit illegale bron niet is toegestaan. De Consumentenbond komt echter tot de conclusie dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor consumenten.

Downloaden voor niet-commercieel gebruik is en blijft toegestaan, vooral omdat internetters niet kunnen weten welke download-bronnen legaal of illegaal zijn. Dat is ook wat het ministerie van Justitie eerder liet weten in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. Bovendien gaat het om een civiele zaak, waarbij de uitspraak alleen van toepassing is op de betrokken partijen (fabrikanten, importeurs en de stichting Thuiskopie).



Onduidelijkheid

Het is nu aan minister Hirsch Ballin van Justitie om de onduidelijkheid weg te nemen. De Consumentenbond stelt zich op het standpunt dat artiesten gecompenseerd moeten worden voor hun prestaties. Maar eventuele maatregelen moeten wel realistisch zijn. Het verbieden van downloaden uit illegale bron is niet te handhaven. Grootschalige controles zouden bovendien kunnen leiden tot een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van consumenten.