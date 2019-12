Einde aan torenhoge winst op drinkwater

Op aandringen van de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en VEMW komt er een einde aan de torenhoge winsten van drinkwaterbedrijven. Daardoor kan de prijs van het drinkwater omlaag, waardoor consumenten eindelijk een eerlijke prijs gaan betalen.

Drinkwaterbedrijven moeten gaan interen op hun enorme financiƫle reserves en de jaarlijkse winstuitkering voor aandeelhouders wordt gemaximeerd. Die punten zijn door de Tweede Kamer toegevoegd aan de Drinkwaterwet. De Consumentenbond had ook gepleit voor onafhankelijk toezicht op de drinkwatersector, zoals ook het geval is in de wereld van elektriciteit, gas, kabel en telefonie. Dat voorstel heeft het echter niet gehaald.

Hoge winsten

Een strenger regime voor de drinkwaterbedrijven is nodig omdat er in die sector veel geld wordt opgepot. Uit onderzoek blijkt dat de waterbedrijven in 2006 een gezamenlijke winst boekten van ruim 240 miljoen euro, 30% meer dan in 2005. Ook de winstuitkering aan aandeelhouders zoals gemeenten en provincies steeg met 30% tot 67 miljoen euro.