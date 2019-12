DNB: geef duidelijke voorlichting aan spaarders

Er is nog steeds veel onrust onder Nederlandse spaarders. Is spaargeld veilig, welke banken zijn betrouwbaar? Ook bij de Consumentenbond zijn dat de meest gestelde vragen op dit moment. De bond roept toezichthouder DNB (De Nederlandsche Bank) op om duidelijker en volledig te communiceren over waar het voor Nederlandse consumenten nog veilig sparen is, bij welke banken het Nederlandse depositogarantiestelsel geldt en of consumenten met geld op rekeningen bij banken in het buitenland ook beschermd zijn in geval van faillissement.

De afgelopen 3 weken kreeg de Consumentenbond ruim 700 vragen binnen van leden over sparen. Een aantal vragen wordt beantwoord in het dossier Kredietcrisis op de website van de bond, maar consumenten worden blijkbaar onvoldoende voorgelicht door de toezichthouder over de huidige ontwikkelingen en mogelijke gevolgen.

Garantiestelsel

Vooralsnog raadt de bond aan spaargeld zoveel mogelijk te spreiden over Nederlandse banken met een vergunning van DNB die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. In geval van faillissement wordt er €100.000,- per instelling per persoon gegarandeerd (dus ook al heeft een consument meerdere rekeningen bij één bank, er wordt in totaal €100.000,- vergoed). In het geval van een en/of rekening geldt dit voor beide rekeninghouders. Kijk voor meer informatie in het dossier Kredietcrisis.

