Advies Gezondheidsraad: één voedingslogo

De Gezondheidsraad adviseert minister Klink (Volksgezondheid) en de levensmiddelenindustrie om het huidige Ik Kies Bewust-logo en het Gezonde Keuze Klavertje van Albert Heijn samen te voegen tot één duidelijk en eerlijk voedingslogo. Bovendien oordeelt de Gezondheidsraad dat de normen voor het toekennen van zo’n logo nu vaak te soepel zijn en de raad wil – net als de Consumentenbond – een stoplichtsysteem op de voorkant van alle producten.

De Consumentenbond ziet het wetenschappelijke advies van de Gezondheidsraad als belangrijke steun in de rug, maar plaatst ook enkele kanttekeningen. Om de wirwar aan voedingslogo’s tegen te gaan en om de consument écht te helpen bij het maken van de gezonde keuze pleit de bond al jaren voor één overkoepelend systeem: het stoplichtsysteem. Daarbij krijgen alle producten op de voorkant van de verpakking een ‘stoplicht’ waarmee wordt aangegeven of een product veel of weinig verzadigd vet, suiker en zout bevat. De Gezondheidsraad is ook positief over de kleurcodering, maar dan alleen als toevoeging bij het meer uitgebreide systeem van de ‘Dagelijkse Voedingsrichtlijn’. In de ogen van de raad kan deze richtlijn als apart systeem – naast het nieuwe, samengevoegde logo – blijven bestaan. De Consumentenbond ziet echter meer in een totale samensmelting van beide systemen.

Onvoldoende informatie

Minister Klink heeft al aangegeven dat ook hij graag één duidelijk voedingslogo wil. De Consumentenbond is blij met dat geluid, maar vraagt zich wel af hoe en op welke termijn dat geregeld gaat worden. In het advies van de Gezondheidsraad is onvoldoende aandacht voor de meest ongezonde producten. Dergelijke producten krijgen in ieder geval geen logo, en de fabrikant zal ook niet geneigd zijn om de Dagelijkse Voedingsrichtlijn op de verpakking te vermelden. Consumenten die een afgewogen keuze willen maken hebben dan dus onvoldoende informatie. Ook daarom ziet de Consumentenbond liever één totaaloplossing in de vorm van het stoplichtsysteem.