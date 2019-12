Eindelijk in de wet: Bel-me-niet!

Ook nu mogen bedrijven niet bellen naar mensen die dat niet willen. Consumenten moeten dat bij elk bedrijf apart aangeven en verder is het mogelijk om je via www.infofilter.nl centraal af te melden voor ongewenste telefoontjes (en post). Bedrijven zijn echter niet verplicht om rekening te houden met Infofilter. De nieuwe bel-me-niet-wet gaat dat gat dichten. Het wordt verboden om te bellen met mensen die aangegeven dat ze daar niet van gediend zijn. Belt een bedrijf toch, dan kan toezichthouder OPTA een boete opleggen. Bovendien wordt het in de toekomst makkelijker om op de bel-me-niet-lijst te komen. Sta je nog niet in het register, en word je toch tegen je zin gebeld, dan moet de telefonische verkoper je verplicht de mogelijkheid bieden om alsnog op de bel-me-niet-lijst te komen.In 2005 deed de Consumentenbond onderzoek naar telefoonterreur. Daaruit blijkt dat veel mensen zich ergeren aan commerciële aanbiedingen per telefoon. Het gaat met name om het tijdstip van bellen, het doorvragen als aangegeven wordt geen belangstelling te hebben en aan het feit dat de beller naam en persoonlijke gegevens weet.