Eisen OV-chippas ingewilligd

Gooi alle poortjes op de Rotterdamse stations weer open, zodat mensen met een strippenkaart er altijd doorkunnen. En laat mensen zelf actief kiezen of ze willen dat hun gegevens gebruikt worden voor reclamedoeleinden. Dat heeft de Consumentenbond aangegeven op de persconferentie over de OV-chippas.

De persconferentie werd 15 januari gehouden naar aanleiding van de commotie rond het kraken van de OV-chippas, de opvolger van de strippenkaart waarmee geƫxperimenteerd wordt in Rotterdam en Amsterdam.

Vertrouwen

De Consumentenbond vindt dat mensen die de OV-chippas niet meer vertrouwen gewoon de strippenkaart nog moeten kunnen gebruiken zonder dat ze in de rij komen te staan voor dichte poortjes, zoals nu in Rotterdam kan voorkomen. Die eis wordt ingewilligd. De keus is dus aan de reiziger.

Ook kreeg de bond een toezegging op de eis dat mensen geen reclame ontvangen die geƫnt is op hun reisgedrag, tenzij zij daar zelf expliciet voor kiezen. De chippas kan immers allerlei informatie over de gebruiker bijhouden. Tot slot blijft de Consumentenbond vragen om een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van de chippas, en om het terugpakken van de regierol van het hele project door de overheid.