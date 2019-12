Energierekening fors omhoog ondanks daling olieprijs

Afgaand op de nieuwe tarieven van Essent, Nuon en Eneco valt de energierekening voor een gemiddeld huishouden in 2009 minimaal honderd euro hoger uit. Deze verhoging van de gas- en elektriciteitsprijzen staat haaks op de daling van de olieprijs. Al eerder vroeg de Consumentenbond om een eenmalige aanpassing van het systeem.

De prijs die consumenten betalen voor gas en elektriciteit zijn indirect gekoppeld aan de olieprijs. In de tweede helft van 2008 is die olieprijs fors gedaald: van 147 naar 40 dollar per vat. De nieuwe energietarieven zijn echter gebaseerd op de hoge olieprijs van medio 2008. Mede gezien de huidige economische situatie heeft de Consumentenbond minister Van der Hoeven (Economische Zaken) gevraagd om bij het vaststellen van de nieuwe tarieven de lage olieprijs als uitgangspunt te nemen. De minister is echter niet bereid om de werkwijze aan te passen.

Kijk en vergelijk!

Voor consumenten kan het de moeite waard zijn om over te stappen naar een andere energieleverancier of om bij het huidige energiebedrijf een andere contract af te sluiten. Maar let wel op, want naar verwachting wordt in de tweede helft van 2009 het effect van de lage olieprijs voor consumenten merkbaar. Een contract waarbij de prijs voor elektriciteit en gas voor een langere periode wordt vastgezet (bijvoorbeeld drie jaar) kan daarom ongunstig uitpakken.