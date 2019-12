Excuses Kruidvat voor EK-actie onvoldoende

De Consumentenbond vindt de excuses van Kruidvat voor hun EK-actie onvoldoende en onderhandelt met Kruidvat over een verdergaande, redelijke oplossing. Beide partijen zijn overeengekomen dat binnen één week duidelijk is wat deze oplossing inhoudt. Kruidvat heeft ter gelegenheid van het EK geadverteerd met een actie waarbij LCD-televisies met korting werden aangeboden. De Consumentenbond heeft klachten van leden ontvangen die geen gebruik konden maken van deze aanbieding.

Gelet op het feit dat Kruidvat klanten massaal heeft benaderd per e-mail, de te verwachten grote belangstelling voor een LCD TV tijdens het EK voetbal zeker met een dergelijk groot prijsvoordeel, was de voorraad van 250 exemplaren te beperkt. Een product dat wordt aangeboden tegen een actieprijs behoeft weliswaar niet in onbeperkte mate leverbaar te zijn, maar dient volgens de regels voor het maken van eerlijke reclame wel ’in voldoende mate’ aanwezig te zijn.

Rond de EK-wedstrijd Nederland-Italië organiseerde Kruidvat een ‘spectaculaire’ reclameactie. Kruidvat bood klanten, onder meer door middel van een massaal verstuurde e-mail, LCD tv’s aan voor 399 euro, te verminderen met 100 euro korting voor elk doelpunt dat Nederland maakte. De uitslag van de wedstrijd (3-0) zorgde ervoor dat de tv’s voor 99 euro geleverd moesten worden. De interesse in het aanbod bleek de voorraad van 250 toestellen vele malen te overtreffen. Door de enorme toeloop was de website van Kruidvat gedurende de korte actieperiode (vanaf het eindsignaal tot 24:00 uur) nagenoeg onbereikbaar.