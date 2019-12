Faillissement Tel Sell

De thuiswinkelorganisatie Tel Sell - bekend van de televisiespotjes - is failliet. De Consumentenbond adviseert consumenten afhankelijk van hun situatie op dit moment het volgende:

1. U heeft nog niets besteld bij Tel Sell, maar overweegt om dit te gaan doen.

In dat geval adviseren we om de ontwikkelingen even af te wachten en nog geen bestelling te plaatsen. Als u wel bestelt, loopt u kans dat u niet geleverd krijgt terwijl u wel zult moeten aanbetalen.

2. U heeft besteld, maar u heeft nog niet aanbetaald

In dat geval hebben consumenten het wettelijk recht om de aanbetaling tijdelijk op te schorten, als zij goede redenen hebben te denken dat de tegenpartij zijn (leverings)verplichting niet zal nakomen. Zodra er meer duidelijkheid is over de situatie bij Tel Sell en de eventuele problemen zijn opgelost, kunt u alsnog een aanbetaling doen.

3. U heeft besteld en u heeft (aan)betaald en nog niet geleverd gekregen

Consumenten die besteld en betaald hebben, kunnen niets anders doen dan de ontwikkelingen af te wachten. Het kan zijn dat de financiƫle problemen worden opgelost en u alsnog uw bestelling geleverd krijgt. In het geval van faillissement wordt een curator aangesteld. Deze gaat bekijken of er nog geleverd kan worden of dat betalingen (deels) worden terugbetaald. U zult in dat geval waarschijnlijk verzocht worden u te melden bij de curator.

4. U heeft besteld, betaald en de bestelde goederen ontvangen, maar u bent niet tevreden met het product

U kunt gedurende 14 dagen gebruik maken van de zichttermijn en de producten terugsturen. Het is echter afwachten of u uw (aan)betaling dan terug zult ontvangen. Wellicht is het verstandiger het product te behouden en af te wachten hoe het met Tel Sell afloopt. U kunt wel vast schriftelijk aangeven de overeenkomst te willen ontbinden waarbij u aangeeft het product terug te zullen sturen zodra de terugbetaling is ontvangen. Dit in verband met de heersende onzekerheid.