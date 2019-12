Gedupeerden Telfort moeten schadeclaim indienen

De Consumentenbond adviseert gedupeerde klanten van Telfort een schadeclaim in te dienen. Uit inventarisatie van de bond blijkt dat Telfort klachten van klanten niet of niet goed oplost en consumenten niet compenseert voor gemaakte kosten. Na de overname van Speedlinq en Tiscali door Telfort werden veel consumenten geconfronteerd met een slechte of niet-werkende internetverbinding of soms zelfs helemaal afgesloten van internet. De bond heeft hierover in de afgelopen maanden zo’n 150 klachten ontvangen. Een deel daarvan blijkt niet naar tevredenheid opgelost.

Consumenten met een slechte internetverbinding kunnen het beste zo snel mogelijk een schadeclaim indienen. Bijvoorbeeld teruggave van (gedeelte) van het abonnementsgeld voor het niet- of gedeeltelijk functioneren van het internetabonnement. Vraag duidelijk om restitutie van het abonnementsgeld om te voorkomen dat je maandenlang moet wachten op het verrekenen ervan. Eerder heeft de bond Telfort al gevraagd kosten te vergoeden die consumenten moeten maken om de klacht te melden en op te lossen, bijvoorbeeld kosten voor het mobiel bellen naar de klantenservice van Telfort. Telfort heeft toegezegd dat te zullen doen, maar daar geeft het in de praktijk geen blijk van. Gedupeerde klanten die er met het telecombedrijf niet uitkomen, kunnen hun klacht voorleggen aan de geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten www.degeschillencommissie.nl.

Providermonitor

Vanaf januari 2009 start de Consumentenbond met een providermonitor. Hierin gaat de bond prestaties van internetserviceproviders bijhouden. Welke provider levert de beste service en bij welke kunt u het beste wegblijven? De resultaten van de providermonitor zijn vanaf januari 2009 tweemaandelijks te lezen in de Digitaalgids van de Consumentenbond.