Geen verplichte uitrol slimme energiemeter

De overheid stelt voor om alle elektriciteitsmeters in Nederland de komende zes jaar te gaan vervangen door ‘slimme’ digitale meters. De Consumentenbond is tegenstander van een verplichte uitrol van de digitale meters, die meer energie verbruiken dan de huidige mechanische meter.

Als alle huidige energiemeters verplicht vervangen moeten worden, is de kans groot dat de hele operatie leidt tot een hoger energieverbruik in plaats van besparing. De nieuwe ‘slimme’ energiemeter wordt gebruikt voor het automatisch doorgeven van de meterstanden en moet consumenten helpen energie te besparen. De meter registreert elk kwartier het elektriciteits- en gasverbruik en een aantal andere gegevens en stuurt deze eens per 24 uur naar een dataserver.

Besparingen

De Consumentenbond vreest dat consumenten de rekening moeten gaan betalen voor deze mega-operatie. Terwijl consument en milieu niet gebaat zullen zijn bij deze digitale meter. De grootste besparingen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld isolatie of het gebruik van spaarlampen. De bond heeft in een hoorzitting in de Tweede Kamer op 15 april een dringend beroep op Kamerleden gedaan af te zien van het verplichte uitrollen van deze meters.