Geen verbod op snackbars en fastfoodrestaurants

De Consumentenbond is geen voorstander van een verbod op snackbars en fastfoodrestaurants in arme wijken en nabij scholen. Consumenten moeten kunnen kiezen.

De bond zet zich in voor een groter en evenwichtiger aanbod van gezonde voeding in scholen en supermarkten en heldere en duidelijke etikettering van voedingsmiddelen.

Gezonde keuze moet een makkelijke keuze zijn. Etiketten waarop in één oogopslag duidelijk is of de hoeveelheid verzadigd vet, zout, suiker en hoeveelheid calorieën veel, gemiddeld of weinig is. Zoals een stoplicht: rood betekent niet teveel en groen is een gezonde keuze. Het aanbod van gezonde voeding op scholen en in supermarkten moet beter en evenwichtiger.

Kidsmarketing

Daarnaast moet er een einde komen aan reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen. Steeds meer kinderen zijn al op jonge leeftijd veel te zwaar. Wereldwijd zijn 22 miljoen kinderen al te zwaar voordat ze naar de basisschool gaan.