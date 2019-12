Geen vertrouwen meer in OV-chipkaart

De consumentenvertegenwoordigers trekken zich per direct terug uit het overleg rond de OV-chipkaart. Volgens de Consumentenbond, ROVER, ANWB, LSVb en CG-raad biedt de chipkaart reizigers in de huidige vorm vooral veel nadelen. De organisaties hebben er geen vertrouwen meer in dat de nadelen van het elektronisch vervoersbewijs nog omgezet zullen worden in voordelen, waardoor verder praten zinloos is.

De consumentenorganisaties roepen staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat op om de invoering van de chipkaart op te schorten. De prijs van de kaart, privacy en praktische problemen rond overstappen, zijn voorbeelden van problemen die aan de huidige OV-chipkaart kleven.

Heropenen overleg

Een duidelijke keuze voor een duaal systeem en voor een chipkaart waar reizigers voordeel bij hebben zijn voor de consumentenorganisaties voorwaarden voor het heropenen van het overleg. Bij een duaal systeem heeft de reiziger de keuze tussen een papieren of een elektronisch vervoersbewijs. Wanneer de chipkaart zijn reisgemak waarmaakt, zal de consument hier vanzelf op overgaan.