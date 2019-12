Geld terug voor reizigers Beneluxlijn

Reizigers moeten bij vertraging of uitval van treinen op de Beneluxlijn (Amsterdam – Brussel) dezelfde compensatie krijgen als op andere NS-trajecten. De Consumentenbond en andere reisorganisaties willen dat NS Hispeed de compensatieregeling zo snel mogelijk aanpast, zeker nu minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) aangeeft dat de punctualiteit op de Beneluxlijn onder de maat is.

De Beneluxlijn is een samenwerkingsverband tussen de NS en de Belgische spoorwegmaatschappij. Voor het Belgische deel van het traject geldt een ongunstige compensatieregeling. Reizigers hebben alleen recht op een vergoeding wanneer de totale reis duurder is dan €50 en de vertraging meer dan een uur bedraagt. De compensatie bedraagt dan 20%, uitgekeerd in tegoedbonnen. De consumentenorganisaties eisen dat de compensatieregeling voor de hele Beneluxlijn hetzelfde wordt als de regeling die voor alle andere NS-trajecten geldt. Dat betekent bij een vertraging van een half uur of meer een financiële vergoeding (in plaats van tegoedbonnen) van 50% van een enkeltje en 25% van een retour, en bij een vertraging van een uur of meer volledige vergoeding van een enkeltje en 50% van een retour.

Hogesnelheidslijn

Omdat de Hogesnelheidslijn naar België voorlopig nog niet in bedrijf wordt genomen, zijn reizigers naar Antwerpen en Brussel nog aangewezen op de Beneluxtrein. Of ze moeten kiezen voor de duurdere Thalys.