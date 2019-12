Gezonde keuze in supermarkt blijft lastig

De meeste supermarkten helpen consumenten te weinig bij het kiezen voor gezonde voeding. Het onderzoek ‘Super Gezonder?’ van de Consumentenbond wijst uit dat 7 van de 10 grote supermarktketens niet verder komen dan het eindoordeel ‘matig’. Alleen Albert Heijn scoort ‘goed’. Bij DekaMarkt is de gezonde keuze het lastigst.

Ten opzichte van 2006 ruimen supermarkten relatief meer plek in voor ongezonde producten. Gezonde producten zijn minder vaak in de aanbieding en er liggen vaker ongezonde producten bij de kassa. Albert Heijn, C1000, Super de Boer, Lidl, Plus, Jumbo en Coop speculeren het meest op de ‘zeurkracht’ van kinderen door ruim 80% van het snoepgoed op kinderhoogte te leggen.

Boodschappenlijst

V.l.n.r. Theo Roos, directeur Centraal Burea Levensmiddelenhandel (brancheorganisatie supermarkten),

Felix Cohen (Consumentenbond), Pa ul Rosenmöller, voorzitter Convenant overgewicht.

Consumentenbond-directeur Felix Cohen heeft de eerste exemplaren van het onderzoeksrapport dinsdag 10 juni uitgereikt aan Paul Rosenmöller (voorzitter Convenant overgewicht) en Theo Roos, directeur van de brancheorganisatie van supermarkten (CBL). De bond adviseert een krachtiger beleid vanuit de overheid en komt bovendien met 5 concrete aanbevelingen aan de supermarktbranche, verwoord in een boodschappenlijst:

meer gezonde aanbiedingen;

geen snoep op kinderhoogte;

volledige voedingswaarde op alle producten;

minder zout en verzadigd vet;

zorg voor zeurvrije kassa’s.