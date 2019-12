Goedkope medicijnen gunstig voor iedereen

Van een groot aantal veelgebruikte medicijnen wordt sinds begin juni alleen nog de goedkoopste variant vergoed door de zorgverzekeraar. Op het eerste gezicht lijkt dat nadelig voor patiënten, maar in de praktijk pakt het nieuwe systeem juist gunstig uit voor alle verzekerden.



De Consumentenbond pleit al jaren voor een werkwijze waarbij zorgverzekeraars meer sturen kwaliteit en prijs. Dit om de zorg beter te maken en betaalbaar te houden. Het nieuwe beleid voor de vergoeding van medicijnen past perfect in die visie. Vast staat dat de goedkope medicijnen net zo goed werken als de duurdere varianten. Ze bevatten dezelfde werkzame stoffen, alleen de vorm, kleur en verpakking zijn anders. De prijsverschillen zijn desondanks enorm, soms meer dan 90%. Door alleen nog de goedkoopste variant te vergoeden, zullen diverse fabrikanten hun prijzen verlagen. Dat moet leiden tot een besparing van € 350 miljoen op jaarbasis.



Kort geding

Om een stokje te steken voor het nieuwe beleid hebben apothekers een kort geding aangespannen tegen de zorgverzekeraars. De rechter oordeelde daarop dat het nieuwe beleid past binnen de wet- en regelgeving. De Consumentenbond roept verzekeraars op om in uitzonderlijke gevallen en als de arts het nodig acht wél een duurdere variant van het medicijn te vergoeden. Een aantal verzekeraars heeft daar al mee ingestemd.