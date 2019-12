Consumentenbond op Huishoudbeurs

Van zaterdag 9 tot en met zondag 17 februari 2008 vindt de Huishoudbeurs plaats in de RAI in Amsterdam. De Consumentenbond is er met een eigen stand aanwezig.

In het enorme aanbod van nieuwe producten en diensten is het voor consumenten lastig kiezen wat de beste koop of een voordelige keuze is. Zeker wanneer het gaat om producten die bijvoorbeeld van invloed zijn op de veiligheid van je gezin, een veilige auto, het juiste autostoeltje of een goede kinderfiets. De Consumentenbond wil met zijn vergelijkende tests kiezen voor consumenten makkelijker maken.

Openingstijden

Tijdens de Huishoudbeurs worden traditiegetrouw de nieuwste trends op het gebied van Mode, Verzorging, Vrije tijd, Wonen en Culinair getoond. De beurs is dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur en op 14 en 15 februari van 11.00 tot 22.00 uur.