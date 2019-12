Consumentenbond op de Jonge Gezinnen Beurs

Op 30, 31 oktober en 1 en 2 november is de Consumentenbond aanwezig op de Jonge Gezinnen Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit jaar kunnen bezoekers terecht bij de babyfluisteraar of een minimake-over krijgen. Ook de Consumentenbond is met een stand aanwezig op de Jonge Gezinnen beurs.

<img height="158" hspace="0" src="jongegezinnen_in_player.jpg/{_document}/hippogallery:original" width="201" border="0" mslinkref="true" data-type="hippogallery:original" data-uuid="c53cb360-6b32-46f4-8bd6-9fb083966be9">

Tijdens de Jonge Gezinnenbeurs kunnen bezoekers een indruk krijgen welke producten de Consumentenbond test voor jonge gezinnen en kans maken op een gratis kennismaking met de Consumentenbond.

Makkelijk kiezen

In het enorme aanbod van nieuwe producten en diensten voor jonge gezinnen is het vaak lastig kiezen wat de beste koop of een voordelige keuze is. Zeker wanneer het gaat om producten die bijvoorbeeld van invloed zijn op de veiligheid van het gezin, het juiste autostoeltje of een goede kinderfiets. De Consumentenbond wil met zijn vergelijkende tests kiezen voor consumenten makkelijker maken.