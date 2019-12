Kindermenu’s vaak zonder groente

Bij een kindermenu in een restaurant is de groente vaak ver te zoeken, zo blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond. De bond doet een oproep aan alle restaurants om bij ieder kindermenu standaard een salade of portie groente te serveren.

De kindermenu’s van ketens als Van der Valk, AC-restaurants, McDonald’s, Burger King en Ribhouse Texas bestaan allemaal uit patat en een gefrituurde snack, zoals een kroket, frikadel of kipnuggets. Ribhouse Texas serveert helemaal geen groente, en AC doet dat alleen tegen bijbetaling. Bij sommige Van der Valk-vestigingen kunnen kinderen gratis opscheppen van de saladebar. Burger King laat kinderen ‘kiezen’: friet of groente.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Recent onderzoek van het RIVM wijst uit dat jonge kinderen te weinig groente en fruit eten, en dat één op de zeven kinderen aan overgewicht lijdt. Bestrijding van het obesitas-probleem is volgens de Consumentenbond een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Behalve voor de consument zijn daarbij ook rollen weggelegd voor fabrikanten, winkeliers en de overheid. En bij de kindermenu’s moet dus ook de horeca-sector zijn steentje bijdragen. Om ouders een handje te helpen zou er bij ieder kindermenu standaard een portie groente moeten zitten. In het verleden heeft de horeca-sector beloofd mee te werken aan de strijd tegen overgewicht onder kinderen. Die belofte moet de sector nu omzetten in concrete acties.