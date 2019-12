Koppelverkoop beperkt keuzevrijheid zorgverzekeringen

Diverse verzekeraars hanteren extra hoge tarieven voor wie alleen een aanvullende zorgverzekering afsluit. In een aantal gevallen is de premie zelfs het dubbele, zo constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de jaarmonitor zorgverzekeringen. Om welke verzekeraars het gaat, wordt niet vermeld.

De Consumentenbond ziet de hoge premies voor een losse aanvullende verzekering als een vorm van koppelverkoop. Consumenten worden op die manier gedwongen het basispakket en de aanvullende verzekering bij hetzelfde concern af te sluiten, hoewel dat niet verplicht is. Daarmee komt de keuzevrijheid van consumenten in het geding.

Ingrijpen

De NZa heeft de betrokken zorgverzekeraars inmiddels gevraagd de tarieven aan te passen. Drie verzekeraars weigeren dit. Omdat de Zorgautoriteit in deze zaak formeel niet kan ingrijpen, ligt de bal nu bij het ministerie van Volksgezondheid. De Consumentenbond gaat de zaak bij minister Klink aankaarten. Bij dit soort situaties moeten toezichthouders meer mogelijkheden hebben om in te grijpen. Zelf gaat de Consumentenbond in 2009 controleren of er dan nog steeds sprake is van extra hoge tarieven en koppelverkoop.