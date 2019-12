Kosten bankrekening explosief gestegen

De tarieven voor een ‘losse’ betaalrekening met betaalpas zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. Klanten van ABN Amro kregen de grootste kostenstijging voor hun kiezen, namelijk 161% in 5 jaar. In 2003 betaalden zij nog 11,50 euro, in 2008 wordt dat 30 euro, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De bond vindt verdere stijging van de tarieven voor het betalingsverkeer onaanvaardbaar en eist van de grote banken dat de komende 5 jaar de tarieven niet verder stijgen.

Ook trouwe klanten van de Postbank (stijging van 79% ten opzichte van 2003) en klanten van de Rabobank (stijging van 110% t.o.v. 2003) zijn flink meer gaan betalen voor het aanhouden van hun betaalrekening. En dat terwijl Nederlandse consumenten elk jaar efficiënter bankieren.

Betaalpakketten

Ook de tarieven voor betaalpakketten stijgen. Aan de hand van profielen onderzoekt de Consumentenbond jaarlijks de ontwikkeling van de kosten van betaaldiensten. In de Geldgids van maart 2008 zijn alle bankpakketten met elkaar vergeleken. Uitschieter dit jaar is Fortis, deze bank rekent gemiddeld eenderde meer kosten dan vorig jaar. SNS Bank is voor de meeste profielen de goedkoopste keuze.