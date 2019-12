Kosten van grote invloed op resultaat beleggingsverzekering

Kosten die worden ingehouden bij beleggingsverzekeringen zijn van grote invloed op de omvang van het eindkapitaal. Het verschil tussen 1,5% kosteninhouding en 4,5% kosteninhouding loopt op tot een tekort van meer dan €105.000. Dat blijkt uit berekeningen van de Consumentenbond.

Iemand legt 30 jaar lang elke maand €248 in om zijn huis af te kunnen betalen. Na aftrek van redelijke kosten (1,5%) heeft hij €250.000 opgebouwd, gebaseerd op een netto gemiddeld rendement van 6%. Als de kosten die ingehouden worden stijgen naar 4,5% blijft er van het bruto rendement van 7,5% slechts 3% over. In 30 jaar tijd wordt er dan slechts €144.670 opgebouwd en kan het huis dus bij lange na niet afgelost worden.

Voor consumenten met een beleggingsverzekering gaat het om veel geld, zonder uitzicht op een oplossing. De politiek moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen om recht te doen aan de schade van individuele consumenten. Zeker nu er voor individuele gedupeerden op dit moment geen andere mogelijkheid is dan hun individuele zaak voor te leggen aan de rechter of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.KiFiD.nl). Ook belangenorganisaties die namens groepen consumenten hebben onderhandeld met verzekeraars, zoals Stichting Verliespolis zijn niet tot een schikking gekomen en gaan een aantal verzekeraars dagvaarden.

