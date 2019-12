Ongezouten kritiek op zoutplan FNLI

De Consumentenbond komt met ‘ongezouten’ kritiek op het Actieplan Zout, dat woensdag 19 november is gelanceerd door de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Uit de belangrijkste doelstelling – 12% minder zout in 2010 – spreekt geen ambitie. Bovendien ontbreken concrete doelstellingen per product of productgroep en het is volstrekt onduidelijk welke bedrijven en supermarkten wel en niet meedoen.

De Consumentenbond oordeelt dat er bij de FNLI sprake is van onderschatting van het zoutprobleem. De bond roept fabrikanten op veel minder zout in hun producten te verwerken. Daarnaast wil de Consumentenbond duidelijke keuze-informatie voor consumenten. Nu staat ‘zout’ nauwelijks op de etiketten. Soms wordt wel de hoeveelheid ‘natrium’ vermeld, maar daar moeten consumenten dan weer een ingewikkelde rekensom op loslaten.

Opzouten

Te veel zout zorgt voor een hogere bloeddruk, wat op termijn kan leiden tot een beroerte of hartinfarct. Uit onderzoek blijkt dat alledaagse levensmiddelen zo veel zout bevatten dat consumenten zich onmogelijk kunnen houden aan het overheidsadvies van maximaal 6 gram zout per dag. Begin 2007 zette de Consumentenbond het zoutprobleem op de kaart door middel van het symposium ‘Opzouten’.