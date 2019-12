Leesbaarheid bijsluiters onder de maat

De leesbaarheid van bijsluiters laat te wensen over. Te vaak kunnen mensen relevante informatie niet vinden of begrijpen ze niet wat er staat. Dit blijkt uit een onderzoek waarbij de Consumentenbond samen met de Universiteit Utrecht de bijsluiters van drie veel gebruikte medicijnen liet testen door een panel van consumenten.

De onderzochte bijsluiters scoren onder de maat. Gemiddeld lukt het slechts een kwart van de proefpersonen om 80% van de vragen goed te beantwoorden. In totaal is 25% van de gevraagde informatie voor het panel onvindbaar, en wordt de passage in de tekst wel gevonden dan is in 10% van de gevallen niet duidelijk wat er precies bedoeld wordt. De Europese norm schrijft voor dat in een leestest gemiddeld 80% van de vragen goed moet worden beantwoord. Geen van de drie bijsluiters haalt die norm.

Aankaarten

Hoewel de test niet representatief is voor alle geneesmiddelen, ligt het voor de hand dat ook de leesbaarheid van andere bijsluiters tekortschiet. De Consumentenbond gaat de uitkomsten daarom aankaarten bij het ministerie voor Volksgezondheid, het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) en de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven (Nefarma).

Lees hier het onderzoeksverslag van de Consumentenbond en de Universiteit Utrecht (pdf).