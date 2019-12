Consumentenbond bij Libelle Zomerweek

Van maandag 19 tot en met zondag 25 mei vindt de Libelle Zomerweek plaats op het Almeerderstrand. De week staat in het teken van Mediterranée. De Consumentenbond is hier aanwezig met een stand. Bekijk de video.

<img height="147" hspace="5" src="Libelle_zomerweek.jpg/{_document}/hippogallery:original" width="147" align="right" vspace="5" border="0" mslinkref="true" data-type="hippogallery:original" data-uuid="2b3bfeb9-b31a-49f9-b26f-0f90e3dc7b83">De Consumentenbond wil met zijn vergelijkende tests het kiezen voor consumenten makkelijker maken, bijvoorbeeld voor een voordelige zomerse stedentrip, de beste koop olijfolie of een goede buitenkeuken. Bezoekers van de stand kunnen een gratis kennismaking met de Consumentenbond winnen. Leden krijgen een MiniGids Televisie cadeau en kunnen een gratis Reisgidsspecial 2008 ophalen. Hierin is informatie te vinden over visa en vaccinaties en goede sites voor het boeken van een vliegticket.

Openingstijden

De Libelle Zomerweek is te vinden aan het Almeerderstrand in Almere en iedere dag geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur.