Maatregelen tegen gehoorschade mp3-spelers

Eurocommissaris Kuneva wil maatregelen nemen tegen gehoorschade als gevolg van mp3-spelers. Uit onderzoek van de EU blijkt dat 5 tot 10% van de gebruikers van mp3-spelers blijvend gehoorverlies riskeert door ten minste vijf jaar lang een uur per dag naar te luide muziek luisteren.

Begin 2009 organiseert de Europese Commissie in Brussel een seminar om de conclusies van het onderzoek te bespreken met de lidstaten, de industrie en consumentenorganisaties. Er wordt dan gesproken over voorzorgsmaatregelen die de gebruikers zelf kunnen nemen, maar ook over technische oplossingen om gehoorschade te beperken.

Waarschuwing

De Consumentenbond en de Nationale Hoorstichting trokken over dit onderwerp al in september 2007 aan de bel. De bond zou graag zien dat alle muziekdragers, dus ook de goedkope mp3-spelers en mobiele telefoons waarmee je muziek kunt afspelen, standaard een waarschuwing geven wanneer het apparaat te hard staat.