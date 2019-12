Meer openheid over beloning tussenpersoon

De Minister van Financiƫn heeft op 20 mei 2008 zijn plannen bekendgemaakt die moeten leiden tot meer openheid over de beloning van assurantietussenpersonen en financieel adviseurs. Consumenten krijgen zo meer inzicht in het bedrag dat tussenpersonen ontvangen bij het afsluiten van een bepaalde hypotheek of beleggingsportefeuille. Dit is een belangrijke stap in meer openheid.

Financieel adviseurs moeten in hun advieswerk de wensen van de consument veel meer centraal stellen dan de verkoop van financiƫle producten. Daarbij moet vooraf voor de klant duidelijk zijn welke kosten verbonden zijn aan zijn advieswerk.

Bij de bekendmaking van de plannen werd door de Minister nog geen duidelijkheid gegeven over het wel of niet in stand houden van bonusprovisies. De Consumentenbond vindt dat verkoopstimulerende middelen als bonusprovisies en andere incentives niet passen in de adviesfunctie van een tussenpersoon en pleit ervoor deze af te schaffen.