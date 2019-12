Tweede Kamer dwing minister meetmoment gasprijs te heroverwegen

De Consumentenbond doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om Minister van Economische Zaken Van der Hoeven te dwingen het meetmoment voor de gasprijs te heroverwegen. De prijs van gas, die in Nederland gekoppeld is aan de olieprijs, is voor 2009 vastgesteld in een periode dat de olieprijs op recordhoogte stond (147 dollar per vat in oktober 2008 naar een prijs van ongeveer 55 dollar nu, 18 november 2008). Consumenten betalen daardoor volgend jaar €100 meer voor gas, terwijl zij ook geconfronteerd worden onzekere economische vooruitzichten.

Pas halverwege volgend jaar wordt de gasprijs weer bijgesteld naar het niveau van de olieprijs op dit moment. Consumenten kunnen dus niet eerder dan medio volgend jaar profiteren van een lagere olieprijs. Van der Hoeven geeft aan dat consumenten als alternatief kunnen overstappen naar een andere energieleverancier of een andere contractvorm als zij het niet eens zijn met de prijsverhoging, maar dat is een onjuist argument. Alle energiemaatschappijen zullen een stijging van de gasprijs echter doorberekenen in hun prijzen. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek van de Energiekamer (oktober 2008) dat consumenten nauwelijks overstappen in de energiesector, doordat de markt intransparant is en consumenten bang zijn dat er iets mis gaat.