Consumentenbond opent meldpunt 'Ziggo'

De Consumentenbond opent dinsdag 10 juni 2008 het meldpunt ‘Ziggo’. Consumenten die problemen ondervinden met nieuwe of veranderde diensten en services van Ziggo kunnen dat melden via www.consumentenbond.nl/ziggo. De bond wil met het meldpunt inventariseren om welke problemen het gaat, hoe groot deze zijn en in hoeverre nog gesproken kan worden van ‘aanloopproblemen’. Dit alles om Ziggo zonodig te bewegen snel orde op zaken te stellen.

Fusie leidt tot klachten

Telecom- en kabelaanbieders Multikabel, @Home en Casema zijn sinds 16 mei samen verder gegaan als Ziggo. Sindsdien komen er bij de Consumentenbond iedere dag meer meldingen binnen van mensen die problemen ondervinden met bijvoorbeeld de internetverbinding. Reden voor de bond om de aard en omvang van de problemen en klachten breder te inventariseren. De Consumentenbond wil met het meldpunt ook inzicht krijgen in de manier waarop Ziggo met de klachten omgaat.

Zowel leden als niet-leden konden via een meldformulier op www.consumentenbond.nl/ziggo hun ervaring of klacht doorgeven.