Meldpunt OV-chipkaart geopend

Met ingang van maandag 3 november kunnen gebruikers van de OV-chipkaart bij vragen en klachten terecht bij het meldpunt op www.ovloket.nl. Het meldpunt is een initiatief van de Consumentenbond, ANWB, LSVb, ROVER en Viziris. Reden voor het openstellen van het meldpunt is de beslissing van Staatssecretaris Huizinga om de strippenkaart 29 januari definitief af te schaffen in de Rotterdamse metro.

De klachten zullen worden gebruikt om staatssecretaris Huizinga en de RET te bewegen maatregelen te nemen om aan de 11 reizigerseisen te voldoen. Deze 11 reizigerseisen zijn in 2005 opgesteld als minimumvoorwaarden voor het invoeren van het elektronisch vervoerbewijs. De eisen bestaan uit zaken als het voorkomen van prijsstijgingen, tarieftransparantie en een goede werking van het systeem.

Draagvlak

De consumentenorganisaties pleiten voor een evaluatie drie maanden na de afschaffing van de strippenkaart om duidelijkheid te krijgen over het functioneren van het systeem en de acceptatie van de kaart door alle reizigersgroepen. Uit een recente quick scan van de Consumentenbond blijkt namelijk dat de ruime meerderheid van de Rotterdamse reizigers het niet eens is met het besluit van staatssecretaris Huizinga. Het ministerie heeft consumenten altijd voorgehouden dat draagvlak onder reizigers een voorwaarde was voor de invoering van de OV-chipkaart.