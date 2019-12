Microsoft: consumenten hadden gelijk

Microsoft heeft tijdens een conferentie deze week toegegeven dat de kritiek op het besturingssysteem Vista terecht was. Tijdens de conferentie presenteerde Microsoft een testversie van Windows 7, de opvolger van Vista.

De softwarefabrikant gaf aan te hebben geleerd van de problemen met Vista, met name ten aanzien van de compatibiliteit met software en randapparatuur. De Consumentenbond had veel kritiek op de kwaliteit van Vista en opende een meldpunt waar consumenten met hun klachten terecht konden. In zes weken kwamen er meer dan 5000 klachten binnen.