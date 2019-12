Home

2008 Miljoenennota: Kabinet weinig aandacht voor consumentenbelangen Nieuws| Gepubliceerd op:16 september 2008

Het Kabinet heeft weinig aandacht voor consumentenbelangen en volgt slechts de plannen die de Europese Commissie heeft. De Consumentenbond concludeert dat in de Miljoenennota die het Kabinet op 16 september presenteert weinig concrete en vernieuwende maatregelen staan die ten goede komen aan de consument. De meeste concrete plannen komen de laatste tijd uit Brussel, denk aan maatregelen om goedkoper te kunnen bellen vanuit het buitenland of de richtlijn die consumenten moet beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken. Alleen het voornemen om, samen met consumentenorganisaties, het aantal geschillencommissies verder uit te breiden (te lezen in de plannen van het Ministerie van Economische Zaken) doorbreekt de afwachtende houding van het Kabinet.



Het Ministerie van Economische Zaken heeft het consumentenperspectief in het energiebeleid volledig losgelaten. De consument is hierdoor het sluitstuk van het beleid en kind van de veel te hoge energierekening. Een verplichte slimme energiemeter waar de consument niet om gevraagd heeft, veel te hoge kosten voor transport van energie en groene energie die alleen bijdraagt aan een groen imago zonder een bijdrage te leveren aan het duurzaam opwekken van elektriciteit. Energie is een eerste levensbehoefte, dat verdient een beleid waarin consumenten vanzelfsprekend centraal staan en een markt waarin consumenten kunnen kiezen en overstappen.



Het Kabinet schaart zich wel achter de conclusie van de Europese Commissie dat consumenten geen mogelijkheden hebben om schadevergoeding te eisen als zij gedupeerd zijn door kartelvorming. De regering kondigt maatregelen aan om het eisen van schadevergoeding voor consumenten te vergemakkelijken. Dat is een belangrijke stap vooruit. De bond dringt er op aan niet alleen bij overtredingen van het mededingingsrecht collectief schadevergoeding mogelijk te maken, maar ook bij overtredingen van consumentenrecht. Consumentenorganisaties moeten tegelijkertijd in staat gesteld worden om namens groepen consumenten collectief schadevergoeding te kunnen eisen.