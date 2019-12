Nieuws|Als de plannen van de bakkerijsector en minister Klink van Volksgezondheid doorgaan, zit er vanaf 2009 minder zout in brood. In de nieuwe Warenwet gaat de maximale hoeveelheid zout in brood omlaag, van 2,5% naar 2,1%. De Consumentenbond pleit al lange tijd voor minder zout in levensmiddelen. De bond ziet de maatregel als een belangrijke eerste stap, maar pleit wel voor verdere verlaging naar 1,8% in 2011.

Te veel zout zorgt voor een hogere bloeddruk, wat op termijn kan leiden tot een beroerte of hartinfarct. In alledaagse levensmiddelen zit echter al zo veel zout dat de consument zich onmogelijk aan het overheidsadvies van maximaal 6 gram zout per dag kan houden.

Niet voldoende

Alleen het verlagen van het zoutgehalte in brood is niet voldoende. Daarom moeten er ook concrete voorstellen komen voor verlaging van het zoutgehalte in andere belangrijke productgroepen (kaas, vleeswaren, groenten uit pot of blik, kant-en-klaarmaaltijden, snacks). Als dat stapsgewijs gebeurt, valt dat qua smaak niet of nauwelijks op. Daarnaast pleit de Consumentenbond voor een stoplichtsysteem waarbij met kleuren wordt aangegeven of een product weinig, matig of veel zout bevat.

