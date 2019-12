Minister van Financiën moet regie beleggingsverzekeringen in handen nemen

De Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft 4 maart 2008 een oplossing gepresenteerd voor gedupeerden van beleggingsverzekeringen. De ombudsman stelt voor niet meer dan 3,5% aan kosten te rekenen bij beleggingsverzekeringen. Deze oplossing is bij lange na niet genoeg. De Consumentenbond pleit er voor dezelfde kosten bij beleggingsverzekeringen in rekening te brengen zoals bij vergelijkbare beleggingsproducten (zoals een beleggingsfonds of effectenportefeuille).

Consumenten hebben jarenlang hoge kosten betaald voor beleggingsverzekeringsproducten. Een logisch vervolg is nu dat minister Bos de regie van dit dossier naar zich toe trekt en politieke verantwoordelijkheid neemt om recht te doen aan de schade van individuele consumenten.

Feitenonderzoek

Voor consumenten is echter nog steeds niet duidelijk of en wat er mis is met hun beleggingsverzekering. Gezien het grote maatschappelijke belang – in Nederland zijn meer dan 6,5 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht, vaak in combinatie met een hypotheek - roept de Consumentenbond minister Bos van Financiën op snel het onafhankelijke feitenonderzoek te presenteren dat individuele consumenten dit inzicht moet geven.