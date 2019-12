Europese regels tegen misleidende vliegprijzen

De prijs van een vliegticket moet verplicht inclusief alle belastingen en andere bijkomende kosten worden aangeboden aan de consument. Dat is deze week besloten door de Europese overheid. In Nederland zijn hierover in april 2007 al op vrijwillige basis afspraken gemaakt.

Uit een Europees onderzoek bleek eind vorig jaar dat veel websites adverteren met misleidende prijzen, zodat de consument uiteindelijk duurder uit is dan verwacht. Tickets voor 0 euro bestaan niet. In ons land geldt de Code Reisaanbiedingen, die voorschrijft dat prijzen inclusief onvermijdbare kosten moeten worden gepubliceerd en dat aanbiedingen ook daadwerkelijk beschikbaar moeten zijn. Maar niet alle bedrijven houden zich hieraan. Zo is luchtvaartmaatschappij Ryanair herhaaldelijk op de vingers getikt en ook transavia.com heeft nadat de Consumentenbond een klacht bij de Reclame Code Commissie indiende, uiteindelijk zijn website aangepast. Deze zomer wordt de Reiscode geëvalueerd. De Consumentenbond is hierbij betrokken en zal aandringen op verbetering, zodat ‘lokkertjes’ met aanbiedingen die niet te boeken zijn, effectiever worden tegengegaan.